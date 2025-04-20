Бандаж для руки косин.

Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
385,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
421,81
Економія при броні: -22,81 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
421,81
Економія при броні: -22,81 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
421,81
Економія при броні: -22,81 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
390,00
Економія при броні: -33,00 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
395,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
421,97
Економія при броні: -22,97 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
421,97
Економія при броні: -22,97 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
421,97
Економія при броні: -22,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
419,00
Економія при броні: -20,00 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
419,00
Економія при броні: -20,00 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
419,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
413,03
Економія при броні: -14,03 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
413,03
Економія при броні: -14,03 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
468,61
Економія при броні: -15,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
420,65
Економія при броні: -21,65 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
420,65
Економія при броні: -21,65 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
420,65
Економія при броні: -21,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
385,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
417,96
Економія при броні: -18,96 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
417,96
Економія при броні: -18,96 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
417,96
Економія при броні: -18,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
428,07
Економія при броні: -29,07 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
428,07
Економія при броні: -29,07 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
485,67
Економія при броні: -32,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
385,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
427,59
Економія при броні: -28,59 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
427,59
Економія при броні: -28,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
424,22
Економія при броні: -25,22 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
424,22
Економія при броні: -25,22 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
424,22
Економія при броні: -25,22 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
385,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
428,11
Економія при броні: -29,11 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
428,11
Економія при броні: -29,11 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
428,11
Економія при броні: -29,11 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
385,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
385,10 грн