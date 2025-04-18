Бандаж для руки косин.

Харків (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
415,23
Економія при броні: -15,94 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
415,23
Економія при броні: -15,94 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
415,23
Економія при броні: -15,94 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
416,71
Економія при броні: -17,42 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
416,71
Економія при броні: -17,42 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
416,71
Економія при броні: -17,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
415,99
Економія при броні: -16,70 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
415,99
Економія при броні: -16,70 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
447,21
Економія при броні: -17,95 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
419,13
Економія при броні: -20,13 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
419,13
Економія при броні: -20,13 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
419,13
Економія при броні: -20,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
422,73
Економія при броні: -23,44 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
422,73
Економія при броні: -23,44 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
422,73
Економія при броні: -23,44 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП