Бандаж для руки косин.

Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
425,82
Економія при броні: -26,82 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
425,82
Економія при броні: -26,82 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
425,82
Економія при броні: -26,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
427,07
Економія при броні: -28,07 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
427,07
Економія при броні: -28,07 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
421,01
Економія при броні: -22,01 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
421,01
Економія при броні: -22,01 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
421,01
Економія при броні: -22,01 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
414,19
Економія при броні: -15,19 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
414,19
Економія при броні: -15,19 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
414,19
Економія при броні: -15,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
424,42
Економія при броні: -25,42 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
424,42
Економія при броні: -25,42 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
481,53
Економія при броні: -28,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
417,24
Економія при броні: -18,24 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
417,24
Економія при броні: -18,24 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
417,24
Економія при броні: -18,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
378,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
425,78
Економія при броні: -26,78 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
425,78
Економія при броні: -26,78 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
425,78
Економія при броні: -26,78 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Бандаж для руки підтримуючий розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
415,20
Економія при броні: -16,20 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 1 №1
ТОРОС-ГРУП
415,20
Економія при броні: -16,20 грн
Бандаж для руки підтримуючий розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
415,20
Економія при броні: -16,20 грн