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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ розмір 3 (610) косиночна пов'язка, №1 - Харків (107320) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
354,68
Економія: -33,80 грн
320,88 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
407,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
336,00
Економія: -37,49 грн
298,51 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
402,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
279,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
279,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
352,60
Економія: -47,54 грн
305,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
405,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
405,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
402,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
358,89
Економія: -59,93 грн
298,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
337,61
Економія: -51,30 грн
286,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (1)
406,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
402,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
404,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
403,19 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
357,25
Економія: -30,98 грн
326,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
297,69
Економія: -17,47 грн
280,22 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
279,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (1)
357,48
Економія: -36,60 грн
320,88 грн