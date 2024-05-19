Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі підтримуючіБАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ розмір 1 (610) косиночна пов'язка, №1 - Львів (107319) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
342,97
Економія: -35,47 грн
307,50 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
336,88
Економія: -16,13 грн
320,75 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
357,83
Економія: -45,93 грн
311,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
361,70
Економія: -39,88 грн
321,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
355,44
Економія: -23,02 грн
332,42 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
335,68
Економія: -33,64 грн
302,04 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
364,91
Економія: -51,64 грн
313,27 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (1)
278,69
Економія: -8,96 грн
269,73 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
361,80
Економія: -36,90 грн
324,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
362,83
Економія: -41,01 грн
321,82 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
356,30
Економія: -44,40 грн
311,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
365,15
Економія: -53,25 грн
311,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
355,99
Економія: -29,72 грн
326,27 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
365,43
Економія: -57,63 грн
307,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
359,03
Економія: -23,53 грн
335,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1)
363,00
Економія: -33,65 грн
329,35 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
358,31
Економія: -40,93 грн
317,38 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
352,29
Економія: -43,12 грн
309,17 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (1)
365,02
Економія: -73,64 грн
291,38 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
356,74
Економія: -44,84 грн
311,90 грн