Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі підтримуючіБАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ розмір 1 (610) косиночна пов'язка, №1 - Харків (107319) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
354,68
Економія: -33,80 грн
320,88 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
406,02 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
358,48
Економія: -40,00 грн
318,48 грн
Перша аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
406,83 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
404,36 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
407,49 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
352,60
Економія: -47,54 грн
305,06 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
404,85 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
402,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
402,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
358,89
Економія: -59,93 грн
298,96 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
359,72
Економія: -54,66 грн
305,06 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено
Харків, вул. Шевченка, 161
Всього: упаковка (1)
402,23 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
403,01 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
403,17 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
297,69
Економія: -17,47 грн
280,22 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
402,19 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
404,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
359,81
Економія: -38,93 грн
320,88 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Електромеханічний, 1
Всього: упаковка (1)
407,20 грн