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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ розмір 2 (610) косиночна пов'язка, №1 - Харків (106335) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
354,61
Економія: -33,79 грн
320,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
336,00
Економія: -37,49 грн
298,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
402,74 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
405,04 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
406,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
287,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
287,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
403,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
352,60
Економія: -47,54 грн
305,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
405,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
403,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
403,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (1)
405,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
405,48 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
404,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
358,89
Економія: -59,93 грн
298,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
359,72
Економія: -54,66 грн
305,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
Всього: упаковка (1)
406,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 01 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
405,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
403,43 грн