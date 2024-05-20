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БИНТ МАРТЕНСА 3,5 м, №1 - Львів (15178) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
100,44
Економія: -10,48 грн
89,96 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
113,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
113,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
101,53
Економія: -11,29 грн
90,24 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
113,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
113,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
99,21
Економія: -9,43 грн
89,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
104,08
Економія: -13,07 грн
91,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
108,80
Економія: -17,91 грн
90,89 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
Всього: упаковка (1)
95,80 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
113,70 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
113,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 218
Всього: упаковка (1)
113,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (1)
102,91
Економія: -12,70 грн
90,21 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
95,02
Економія: -5,32 грн
89,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
94,98
Економія: -4,92 грн
90,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
Всього: упаковка (1)
96,99
Економія: -6,93 грн
90,06 грн
В інших містах:
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рудне, вул. Володимира Великого, 1-В
Всього: упаковка (1)
97,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щирець, пл. Ринок, 13-А
Всього: упаковка (1)
83,15 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 6
Всього: упаковка (1)
113,20 грн