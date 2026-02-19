Київ
Лейкопластир Урго прозорий з антис. (Лейкопластырь URGO прозрачный с антис.)
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Пластир URGO Невидимий набір №20
Delta Medical Promotions AG
240,60
Економія при броні:
-105,22 грн
135,38
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
2.0 км
Пластир URGO Невидимий набір №20
Delta Medical Promotions AG
150,60
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Пластир URGO Невидимий набір №20
Delta Medical Promotions AG
150,60
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
4.2 км
Пластир URGO Невидимий набір №20
Delta Medical Promotions AG
150,60
грн
Забронювати
Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 28
6.7 км
Пластир URGO Невидимий набір №20
Delta Medical Promotions AG
150,60
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Коломийський / Васильківська, 17/31-А
6.8 км
Пластир URGO Невидимий набір №20
Delta Medical Promotions AG
150,60
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гетьмана Павла Полуботка / Хоткевича Гната, 46/2
7.7 км
Пластир URGO Невидимий набір №20
Delta Medical Promotions AG
150,60
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
8.2 км
Пластир URGO Невидимий набір №20
Delta Medical Promotions AG
150,60
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 63/12
9.5 км
Пластир URGO Невидимий набір №20
Delta Medical Promotions AG
240,60
Економія при броні:
-43,00 грн
197,60
грн
Забронювати
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
12.1 км
Пластир URGO Невидимий набір №20
Delta Medical Promotions AG
150,20
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28-А
12.8 км
Пластир URGO Невидимий набір №20
Delta Medical Promotions AG
150,60
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гостомель, шосе Бучанське, 2-А/1
21.9 км
Пластир URGO Невидимий набір №20
Delta Medical Promotions AG
150,60
грн
Забронювати
Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Українка, просп. Дніпровський, 7
36.9 км
Пластир URGO Невидимий набір №20
Delta Medical Promotions AG
150,60
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 29
50.4 км
Пластир URGO Невидимий набір №20
Delta Medical Promotions AG
150,60
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 64-Б
77.6 км
Пластир URGO Невидимий набір №20
Delta Medical Promotions AG
150,60
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 57
132.5 км
Пластир URGO Невидимий набір №20
Delta Medical Promotions AG
150,60
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
197.4 км
Пластир URGO Невидимий набір №20
Delta Medical Promotions AG
150,60
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Градизьк, перех. Київська / Рєпіна, 45/15
231.0 км
Пластир URGO Невидимий набір №20
Delta Medical Promotions AG
150,60
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Градизьк, вул. Київська, 40-Б
231.1 км
Пластир URGO Невидимий набір №20
Delta Medical Promotions AG
150,60
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Теліги Олени, 10-Д
247.7 км
Пластир URGO Невидимий набір №20
Delta Medical Promotions AG
150,60
грн
Забронювати
Показати більше
