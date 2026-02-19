Львів
Лейкопластир Урго еластичний з антис. (Лейкопластырь URGO эластичный с антис.)

Лейкопластир Урго еластичний з антис. (Лейкопластырь URGO эластичный с антис.)

Львів (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках у Львів
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
0.2 км
Пластир URGO Еластичний набір №20
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
150,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Князя Романа, 26
0.4 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1117,80
Економія при броні: -49,99 грн
1067,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.7 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1166,85
Економія при броні: -52,58 грн
1114,27 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.7 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1254,25
Економія при броні: -102,46 грн
1151,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
0.8 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1183,16
Економія при броні: -73,10 грн
1110,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
0.8 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1272,61
Економія при броні: -117,91 грн
1154,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.1 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1248,51
Економія при броні: -89,10 грн
1159,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.2 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1270,09
Економія при броні: -111,40 грн
1158,69 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
1.4 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1506,63
Економія при броні: -65,43 грн
1441,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 58
1.6 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1228,50
Економія при броні: -71,17 грн
1157,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.6 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1242,07
Економія при броні: -207,57 грн
1034,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.6 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1233,53
Економія при броні: -78,56 грн
1154,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
1.6 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1219,26
Економія при броні: -67,14 грн
1152,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 21
1.8 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1268,17
Економія при броні: -233,67 грн
1034,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
2.0 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1088,01 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.4 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1210,72
Економія при броні: -56,05 грн
1154,67 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
3.1 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1250,85
Економія при броні: -136,33 грн
1114,52 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
3.1 км
Пластир URGO Еластичний набір №20
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
150,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна Авраама, 29
3.2 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1030,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.5 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1248,27
Економія при броні: -95,62 грн
1152,65 грн
