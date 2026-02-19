Львів
Про товар
Ціни
Лейкопластир Урго еластичний з антис. (Лейкопластырь URGO эластичный с антис.)
Лейкопластир Урго еластичний з антис. (Лейкопластырь URGO эластичный с антис.)
Львів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 37 аптеках у Львів
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
0.2 км
Пластир URGO Еластичний набір №20
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
150,60
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Князя Романа, 26
0.4 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1117,80
Економія при броні:
-49,99 грн
1067,81
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.7 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1166,85
Економія при броні:
-52,58 грн
1114,27
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.7 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1254,25
Економія при броні:
-102,46 грн
1151,79
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
0.8 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1183,16
Економія при броні:
-73,10 грн
1110,06
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
0.8 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1272,61
Економія при броні:
-117,91 грн
1154,70
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.1 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1248,51
Економія при броні:
-89,10 грн
1159,41
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.2 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1270,09
Економія при броні:
-111,40 грн
1158,69
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
1.4 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1506,63
Економія при броні:
-65,43 грн
1441,20
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 58
1.6 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1228,50
Економія при броні:
-71,17 грн
1157,33
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.6 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1242,07
Економія при броні:
-207,57 грн
1034,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.6 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1233,53
Економія при броні:
-78,56 грн
1154,97
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
1.6 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1219,26
Економія при броні:
-67,14 грн
1152,12
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Федьковича, 21
1.8 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1268,17
Економія при броні:
-233,67 грн
1034,50
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
2.0 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1088,01
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.4 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1210,72
Економія при броні:
-56,05 грн
1154,67
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
3.1 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1250,85
Економія при броні:
-136,33 грн
1114,52
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
3.1 км
Пластир URGO Еластичний набір №20
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
150,60
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна Авраама, 29
3.2 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1030,99
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.5 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1248,27
Економія при броні:
-95,62 грн
1152,65
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню