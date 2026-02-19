Київ
Лейкопластир Урго еластичний з антис. (Лейкопластырь URGO эластичный с антис.)
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 299 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1031,09
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Пластир URGO Еластичний набір №20
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
255,00
Економія при броні:
-112,97 грн
142,03
грн
Забронювати
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1200,00
Економія при броні:
-60,00 грн
1140,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1088,01
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1088,01
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Пластир URGO Еластичний набір №20
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
233,00
Економія при броні:
-54,58 грн
178,42
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1280,77
Економія при броні:
-100,70 грн
1180,07
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1244,76
Економія при броні:
-90,78 грн
1153,98
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1242,19
Економія при броні:
-87,40 грн
1154,79
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1215,28
Економія при броні:
-57,81 грн
1157,47
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1237,28
Економія при броні:
-202,78 грн
1034,50
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1088,01
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1264,09
Економія при броні:
-79,64 грн
1184,45
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1208,03
Економія при броні:
-173,53 грн
1034,50
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1088,01
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1245,73
Економія при броні:
-211,23 грн
1034,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1207,91
Економія при броні:
-173,41 грн
1034,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1211,18
Економія при броні:
-176,68 грн
1034,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1232,36
Економія при броні:
-121,64 грн
1110,72
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
2.0 км
Пластир URGO Еластичний набір №20
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
150,60
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Пластир URGO Еластичний 2 см х 7,2 см №300
Лабораторіз УРГО Хеалскеа
1278,01
Економія при броні:
-243,51 грн
1034,50
грн
Забронювати
