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Амнiотом (Amniohook)
Амнiотом (Amniohook)
Запоріжжя
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Зачиняється о 21:00
Копили, вул. Запорожця Ігоря, 2-Б
194.3 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,02
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
250.1 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
26,84
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
251.8 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,02
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
252.1 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,60
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
252.2 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
15,21
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
252.3 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
16,77
Економія при броні:
-1,10 грн
15,67
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
257.2 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,40
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
288.4 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Золотоноша, проїзд Садовий, 4-А
305.7 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
12,18
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
444.2 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,60
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
444.3 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,60
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Івашкевича Ярослава, 6/8-А
452.0 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
16,80
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
491.4 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
17,02
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 78-А
621.4 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,87
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Коломия, вул. Роксолани, 7
754.4 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
22,12
Економія при броні:
-0,21 грн
21,91
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Калуш, вул. Медична, 6
802.4 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
19,04
грн
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Астарта
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 17
252.2 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
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