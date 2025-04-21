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Амнiотом (Amniohook)
Амнiотом (Amniohook)
Миколаїв
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Золотоноша, проїзд Садовий, 4-А
304.2 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
12,18
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Копили, вул. Запорожця Ігоря, 2-Б
351.0 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,02
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
405.1 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,60
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
405.2 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,60
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Івашкевича Ярослава, 6/8-А
412.5 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
16,80
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 78-А
420.5 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,81
Економія при броні:
-0,07 грн
14,74
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
463.0 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
26,84
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
463.7 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,60
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
463.7 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
15,21
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
463.8 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
16,77
Економія при броні:
-1,10 грн
15,67
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
463.9 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,02
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
466.6 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,40
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
509.4 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
17,02
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Коломия, вул. Роксолани, 7
548.7 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
22,21
Економія при броні:
-0,02 грн
22,19
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Калуш, вул. Медична, 6
608.6 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
19,17
Економія при броні:
-0,13 грн
19,04
грн
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Астарта
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Харків, вул. Данилевського, 17
463.7 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
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