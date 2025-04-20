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Амнiотом (Amniohook)
Амнiотом (Amniohook)
Львів
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Здорова родина
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Відчиняється о 05:00
Калуш, вул. Медична, 6
93.7 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
19,27
Економія при броні:
-0,15 грн
19,12
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Коломия, вул. Роксолани, 7
163.3 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
21,89
Економія при броні:
-0,03 грн
21,86
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 78-А
256.3 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,68
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Івашкевича Ярослава, 6/8-А
464.2 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
16,80
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
468.4 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,60
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
468.4 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,60
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
544.5 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
17,02
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Золотоноша, проїзд Садовий, 4-А
576.3 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
12,18
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
593.5 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Копили, вул. Запорожця Ігоря, 2-Б
762.0 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,02
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
871.4 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
14,40
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
873.7 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
15,21
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
873.8 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,60
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
873.8 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
16,74
Економія при броні:
-1,07 грн
15,67
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
874.8 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
27,02
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
875.7 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
26,84
грн
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Астарта
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Данилевського, 17
873.7 км
АМНIОТОМ №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
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