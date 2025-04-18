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Ємність д/відбору сечі, слини, мокротиння Uri-box (Urine, salive, sputum container Uri-box)
Ємність д/відбору сечі, слини, мокротиння Uri-box (Urine, salive, sputum container Uri-box)
Київ
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Доступно в 3 аптеках у Київ
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
4.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,20
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
8.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,20
Економія при броні:
-3,13 грн
7,07
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
8.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,70
Економія при броні:
-2,63 грн
6,07
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березань, вул. Філатова Академіка, 26-А
67.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,03
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
246.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
326.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,99
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Скороходове, вул. Миру, 7-Б
332.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 33/3
345.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,02
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
409.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,46
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Мироносицька, 97
409.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,02
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
413.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,03
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
413.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,96
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 3-А
424.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,97
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
583.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,20
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Берестин, вул. Полтавська, 91
372.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
398.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
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