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Ємність д/відбору сечі, слини, мокротиння Uri-box (Urine, salive, sputum container Uri-box)
Ємність д/відбору сечі, слини, мокротиння Uri-box (Urine, salive, sputum container Uri-box)
Харків
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Доступно в 4 аптеках у Харків
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Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,46
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Мироносицька, 97
2.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,02
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,03
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,96
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 3-А
35.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,97
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Скороходове, вул. Миру, 7-Б
87.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Березань, вул. Філатова Академіка, 26-А
343.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,03
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
402.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,20
Економія при броні:
-3,13 грн
7,07
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
404.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,70
Економія при броні:
-2,63 грн
6,07
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
412.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,20
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
449.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,99
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
654.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 33/3
714.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,02
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
974.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,04
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, вул. Полтавська, 91
89.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
459.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
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