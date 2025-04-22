Київ
Ємність д/відбору сечі, слини, мокротиння Uri-box (Urine, salive, sputum container Uri-box)

Ємність д/відбору сечі, слини, мокротиння Uri-box (Urine, salive, sputum container Uri-box)

Чернігів (адресу не вказано)
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 47
119.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,70
Економія при броні: -2,63 грн
6,07 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
122.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,20
Економія при броні: -3,13 грн
7,07 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
132.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Скороходове, вул. Миру, 7-Б
328.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,00 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
330.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
385.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,46 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Харків, вул. Мироносицька, 97
385.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,02 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
390.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,03 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
390.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,96 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Зміїв, вул. Адміністративна, 3-А
410.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,97 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
437.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 33/3
458.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,02 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Свалява, вул. Головна, 75-А
677.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,04 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Берестин, вул. Полтавська, 91
377.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
503.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ, СЛИНИ, МОКРОТИ URI-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
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