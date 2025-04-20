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Зонд ректальний (Rectal probe)

Зонд ректальний (Rectal probe)

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 1 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
2.3 км
ЗОНД РЕКТАЛЬНИЙ 8,0 350 мм №1
Каммед
17,55 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Данилишиних, 62
71.8 км
ЗОНД РЕКТАЛЬНИЙ ДЛЯ ІРІГОСКОПІЇ І КИШКОВИХ ПРОМИВАНЬ Fr 30 №1
Каммед
310,08 грн
D.s.
Відчинено
Цілодобово
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 6
217.4 км
ЗОНД РЕКТАЛЬНИЙ 8,0 350 мм №1
Каммед
32,25 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
219.8 км
ЗОНД РЕКТАЛЬНИЙ 8,0 350 мм №1
Каммед
16,05 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
220.0 км
ЗОНД РЕКТАЛЬНИЙ 8,0 350 мм №1
Каммед
37,15 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
622.6 км
ЗОНД РЕКТАЛЬНИЙ 8,0 350 мм №1
Каммед
8,65 грн
Полімед
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ядова Сергія, 14
618.9 км
ЗОНД РЕКТАЛЬНИЙ ДЛЯ ІРІГОСКОПІЇ І КИШКОВИХ ПРОМИВАНЬ 10,0 №1
Каммед
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