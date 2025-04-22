Київ
Зонд ректальний (Rectal probe)

Зонд ректальний (Rectal probe)

Чернігів (адресу не вказано)
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
381.4 км
ЗОНД РЕКТАЛЬНИЙ 8,0 350 мм №1
Каммед
16,05 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
382.1 км
ЗОНД РЕКТАЛЬНИЙ 8,0 350 мм №1
Каммед
37,15 грн
D.s.
Відчинено
Цілодобово
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 6
384.1 км
ЗОНД РЕКТАЛЬНИЙ 8,0 350 мм №1
Каммед
32,25 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
542.3 км
ЗОНД РЕКТАЛЬНИЙ 8,0 350 мм №1
Каммед
17,55 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
559.2 км
ЗОНД РЕКТАЛЬНИЙ 8,0 350 мм №1
Каммед
8,65 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Трускавець, вул. Данилишиних, 62
602.8 км
ЗОНД РЕКТАЛЬНИЙ ДЛЯ ІРІГОСКОПІЇ І КИШКОВИХ ПРОМИВАНЬ Fr 30 №1
Каммед
310,08 грн
Полімед
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Одеса, вул. Ядова Сергія, 14
558.9 км
ЗОНД РЕКТАЛЬНИЙ ДЛЯ ІРІГОСКОПІЇ І КИШКОВИХ ПРОМИВАНЬ 10,0 №1
Каммед
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