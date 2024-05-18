БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 1, №1 - Харків (86519) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Широка, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Луцьк, просп. Соборності, 11-Е
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Андрушівка, вул. Хмельницького Богдана, 30-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом