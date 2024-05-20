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Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіШиниБАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА)Ціни в аптеках

БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 4 сірий, №1 - Львів (434036) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
529,60 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
502,10
Економія: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
Всього: упаковка (1)
502,10
Економія: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
Всього: упаковка (1)
502,10
Економія: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
Всього: упаковка (1)
502,10
Економія: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
Всього: упаковка (1)
502,10
Економія: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (1)
484,75
Економія: -14,54 грн
470,21 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (2)
502,10
Економія: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
502,10
Економія: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
502,10
Економія: -15,06 грн
487,04 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
502,10
Економія: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
462,00
Економія: -13,86 грн
448,14 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
502,10
Економія: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
Всього: упаковка (1)
502,10
Економія: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (1)
502,10
Економія: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (1)
502,10
Економія: -15,06 грн
487,04 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
Всього: упаковка (1)
502,10
Економія: -15,06 грн
487,04 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Всього: упаковка (5)
516,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Всього: упаковка (1)
469,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Андрушівка, вул. Хмельницького Богдана, 30-А
Всього: упаковка (1)
495,30 грн