Cito test Influenza A+B д/визн. антигенів вірусів грипу А і В
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Вінниця
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
7.2 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36
187.1 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Садова, 1-Г
187.2 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 3
188.0 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
194.1 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
195.5 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
498,95
Економія при броні: -14,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
195.7 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
197.6 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
505,00
Економія при броні: -110,53 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Порика Василя, 5-А
197.7 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
198.1 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн
Будь здоровий
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
200.3 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
209.0 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
214.3 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Філатова, 6
279.1 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
320.2 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
356.2 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн