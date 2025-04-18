Cito test Influenza A+B д/визн. антигенів вірусів грипу А і В
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
2.4 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
505,00
Економія при броні: -110,53 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
498,95
Економія при броні: -14,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
8.5 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
8.6 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн
Будь здоровий
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
9.9 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Порика Василя, 5-А
9.9 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
10.9 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 3
10.7 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36
11.7 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Садова, 1-Г
13.8 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
30.8 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
128.3 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
204.4 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Філатова, 6
358.8 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Снятин, вул. Стефаника, 4-А
422.5 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
410,85
Економія при броні: -0,34 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
449.1 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні: -14,43 грн