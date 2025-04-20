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Cito test Influenza A+B д/визн. антигенів вірусів грипу А і В
Cito test Influenza A+B д/визн. антигенів вірусів грипу А і В
Кривий Ріг
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
259.1 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
325.3 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні:
-14,43 грн
466,70
грн
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Будь здоровий
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
341.5 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
347.7 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
498,95
Економія при броні:
-14,97 грн
483,98
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
348.2 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 3
352.5 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні:
-14,43 грн
466,70
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
353.2 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
505,00
Економія при броні:
-110,53 грн
394,47
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 36
353.3 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Садова, 1-Г
358.0 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
358.1 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
359.5 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Порика Василя, 5-А
360.7 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
395.2 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні:
-14,43 грн
466,70
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
426.8 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
481,13
Економія при броні:
-14,43 грн
466,70
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Снятин, вул. Стефаника, 4-А
583.7 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
412,54
Економія при броні:
-6,42 грн
406,12
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Філатова, 6
658.2 км
CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест №1
Цертест Біотек
405,90
грн
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