CITO TEST Influenza A+B ТЕСТ ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ ВІРУСІВ ГРИПУ A ТА B тест, №1 - Київ (106235) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 23 аптеках
Біла ромашка
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Київ, пл. Спортивна, 1-А
Біла ромашка
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Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
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Київ, вул. Антоновича, 50
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Київ, вул. Ярославська, 56-А
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Київ, вул. Філатова Академіка, 7
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Київ, вул. Антоновича, 176
Біла ромашка
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Київ, просп. Берестейський, 47
Біла ромашка
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Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Біла ромашка
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Київ, вул. Інженерна, 1
Біла ромашка
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Київ, просп. Воскресенський, 36
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Київ, просп. Оболонський, 19
Біла ромашка
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Київ, вул. Березнева, 12-А
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Київ, вул. Здолбунівська, 4
Біла ромашка
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Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
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Київ, просп. Європейського Союзу, 58
Біла ромашка
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Київ, просп. Берестейський, 94/1
Будь здоровий
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Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Біла ромашка
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Київ, просп. Порика Василя, 5-А
Біла ромашка
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Київ, дорога Кільцева, 1
Біла ромашка
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Київ, шосе Харківське, 168