Київ
Про товар
Ціни
Контрацептив Юнона біо-Т Ag (Unona Bio-T Ag)
Контрацептив Юнона біо-Т Ag (Unona Bio-T Ag)
Вінниця
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 1 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
652,29
грн
Забронювати
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 3
73.4 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
652,29
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.3 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
1111,70
Економія при броні:
-74,30 грн
1037,40
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
188.5 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
652,29
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
194.4 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
652,29
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шумськ, вул. Енергетична, 3-А
196.8 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
1111,60
Економія при броні:
-74,20 грн
1037,40
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
197.4 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
875,75
Економія при броні:
-40,94 грн
834,81
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
1070,00
Економія при броні:
-76,00 грн
994,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
202.7 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
1070,00
Економія при броні:
-76,00 грн
994,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
203.5 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
1070,00
Економія при броні:
-76,00 грн
994,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Тернопіль, вул. Перля, 3
212.4 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
567,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 19
212.9 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
1263,10
Економія при броні:
-225,70 грн
1037,40
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Рівне, вул. Шевченка, 7
222.9 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
886,91
Економія при броні:
-61,16 грн
825,75
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
260.6 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
1070,00
Економія при броні:
-76,00 грн
994,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 49
278.3 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
1111,60
Економія при броні:
-74,20 грн
1037,40
грн
Забронювати
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 48
278.4 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
1111,60
Економія при броні:
-74,20 грн
1037,40
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Ківерці, вул. Філатова, 6
279.1 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
1259,90
Економія при броні:
-222,50 грн
1037,40
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Маневичі, вул. Луцька, 10
310.8 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
1114,50
Економія при броні:
-77,10 грн
1037,40
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, вул. Усика Григорія, 43
343.4 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
1111,60
Економія при броні:
-74,20 грн
1037,40
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, перех. Покровська / Старшого Лейтенанта Кагала, 15/34
358.7 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
872,11
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню