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Контрацептив Юнона біо-Т Ag (Unona Bio-T Ag)
Контрацептив Юнона біо-Т Ag (Unona Bio-T Ag)
Львів
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Подорожник
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Цілодобово
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 49
114.1 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
1266,30
Економія при броні:
-66,20 грн
1200,10
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 48
114.1 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
1266,30
Економія при броні:
-66,20 грн
1200,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Руська, 19
117.7 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
1263,10
Економія при броні:
-63,00 грн
1200,10
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Тернопіль, вул. Перля, 3
118.4 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
567,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
1176,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Ківерці, вул. Філатова, 6
150.3 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
1259,90
Економія при броні:
-59,80 грн
1200,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шумськ, вул. Енергетична, 3-А
153.6 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
1266,30
Економія при броні:
-66,20 грн
1200,10
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Шевченка, 7
180.6 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
843,82
Економія при броні:
-48,81 грн
795,01
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Красилів, вул. Центральна, 40-А
213.2 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
1263,10
Економія при броні:
-63,00 грн
1200,10
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 3
327.1 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
635,65
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
327.6 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
635,58
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 12
405.4 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
671,90
грн
Забрати 10.07 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Пісківка, вул. Привокзальна, 11-А
408.0 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
671,90
грн
Забрати 09.07 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
417.5 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
671,90
грн
Забрати 09.07 після 20:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 34
418.5 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
671,90
грн
Забрати 09.07 після 20:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Набережна, 3
418.6 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
671,90
грн
Забрати 10.07 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бишів, вул. Київська, 53-А
421.5 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
671,90
грн
Забрати 09.07 після 19:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
422.1 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
671,90
грн
Забрати 10.07 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 44/1
422.2 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
671,90
грн
Забрати 10.07 після 12:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 28
422.6 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
671,90
грн
Забрати 10.07 після 12:00
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