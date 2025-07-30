Київ
Про товар
Ціни
Контрацептив Юнона біо-Т Ag (Unona Bio-T Ag)
Контрацептив Юнона біо-Т Ag (Unona Bio-T Ag)
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 21
35.6 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
853,94
Економія при броні:
-52,67 грн
801,27
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Полтава, вул. Мазепи Івана, 35
133.7 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
609,03
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лебедин, вул. Шевченка Тараса, 2-В
141.8 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
662,16
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 18
142.9 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
1108,80
Економія при броні:
-87,30 грн
1021,50
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
143.5 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
879,48
Економія при броні:
-51,74 грн
827,74
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
143.7 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
859,68
Економія при броні:
-37,91 грн
821,77
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 21
144.4 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
1114,50
Економія при броні:
-93,00 грн
1021,50
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
1051,00
Економія при броні:
-52,00 грн
999,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
1051,00
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
198.5 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
859,23
Економія при броні:
-58,35 грн
800,88
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Кременчук, перех. Покровська / Старшого Лейтенанта Кагала, 15/34
228.5 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
872,11
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
247.0 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
1051,00
Економія при броні:
-52,00 грн
999,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
1070,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
1051,00
Економія при броні:
-52,00 грн
999,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
256.2 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
1070,00
Економія при броні:
-71,00 грн
999,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Варва, вул. Миру, 48-В
257.0 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
671,90
грн
Забрати 04.08 після 12:00
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
1051,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
1051,00
Економія при броні:
-52,00 грн
999,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
265.6 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
671,90
грн
Забрати 02.08 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ладан, вул. Миру, 75
266.5 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Синтез
671,90
грн
Забрати 02.08 після 12:00
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню