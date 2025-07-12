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Контрацептив Юнона біо-Т Ag (Unona Bio-T Ag)
Контрацептив Юнона біо-Т Ag (Unona Bio-T Ag)
Дніпро
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Доступно в 3 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
1075,00
Економія при броні:
-76,00 грн
999,00
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
9.1 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
719,46
Економія при броні:
-37,88 грн
681,58
грн
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Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Калинова, 26
9.9 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
1179,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
65.8 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
1179,00
Економія при броні:
-180,00 грн
999,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
1075,00
Економія при броні:
-76,00 грн
999,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
1179,00
Економія при броні:
-180,00 грн
999,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
77.8 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
1094,00
Економія при броні:
-95,00 грн
999,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 35
127.1 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
635,65
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, вул. Усика Григорія, 43
137.6 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
1266,30
Економія при броні:
-11,20 грн
1255,10
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Зміїв, вул. Лиманська, 21
169.2 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
727,70
Економія при броні:
-45,53 грн
682,17
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
236.1 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
1173,00
Економія при броні:
-23,00 грн
1150,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 18
238.9 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
1266,30
Економія при броні:
-11,20 грн
1255,10
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1
240.9 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
1266,30
Економія при броні:
-11,20 грн
1255,10
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Кондратьєва Герасима, 122
269.9 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
833,80
Економія при броні:
-42,77 грн
791,03
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
271.6 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
841,69
Економія при броні:
-44,69 грн
797,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Троїцька, 21
273.1 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
1266,30
Економія при броні:
-0,20 грн
1266,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
277.8 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
671,90
грн
Забрати 16.07 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
281.7 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
671,90
грн
Забрати 16.07 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ладан, вул. Миру, 75
285.5 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
671,90
грн
Забрати 16.07 після 12:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
300.1 км
Внутрішньоматковий протизаплідний засіб з міддю та сріблом Т Cu 380Ag SMB® модель Нормал №1
Сімург
671,90
грн
Забрати 16.07 після 12:00
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