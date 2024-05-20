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АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл, №1 - Запоріжжя (304208) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (2)
289,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чайкіної Лізи, 51
Всього: упаковка (1)
286,07
Економія: -67,82 грн
218,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 71
Всього: упаковка (1)
237,12
Економія: -9,99 грн
227,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
Всього: упаковка (1)
229,45
Економія: -11,20 грн
218,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
291,92
Економія: -14,96 грн
276,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
Всього: упаковка (1)
286,61
Економія: -9,67 грн
276,94 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (1)
285,41
Економія: -8,45 грн
276,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
325,99
Економія: -51,72 грн
274,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
290,33
Економія: -13,11 грн
277,22 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 206
Всього: упаковка (1)
134,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
288,81
Економія: -11,59 грн
277,22 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
287,57
Економія: -72,85 грн
214,72 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 30-А
Всього: упаковка (1)
227,19 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (2)
291,50
Економія: -14,54 грн
276,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
298,99
Економія: -24,72 грн
274,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (1)
289,98
Економія: -13,02 грн
276,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кринички, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (1)
259,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кринички, вул. Грушевського, 3-В
Всього: упаковка (1)
268,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 32/3
Всього: упаковка (1)
133,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 48-Д
Всього: упаковка (1)
283,34 грн