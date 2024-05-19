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АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл, №1 - Львів (304208) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
271,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
312,99
Економія: -38,72 грн
274,27 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
355,99
Економія: -81,72 грн
274,27 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
380,99
Економія: -106,72 грн
274,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
234,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (1)
295,99
Економія: -18,77 грн
277,22 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (1)
317,99
Економія: -43,72 грн
274,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
282,75 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:30
Львів, вул. Вашингтона, 8
Всього: упаковка (1)
283,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
Всього: упаковка (1)
358,20 грн
В інших містах:
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Рудне, вул. Володимира Великого, 1-В
Всього: упаковка (1)
325,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (1)
282,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Турка, пл. Ринок, 26
Всього: упаковка (1)
242,17 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 16-А
Всього: упаковка (1)
200,00 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 90
Всього: упаковка (2)
302,99
Економія: -28,72 грн
274,27 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 8
Всього: упаковка (1)
325,99
Економія: -51,72 грн
274,27 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 6
Всього: упаковка (1)
313,99
Економія: -39,72 грн
274,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 14/15
Всього: упаковка (1)
286,73
Економія: -83,33 грн
203,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 12-А
Всього: упаковка (1)
280,86 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Підволочиськ, вул. Галицького, 112-А
Всього: упаковка (1)
232,75 грн