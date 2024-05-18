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АТОМЕР ГІПЕРТОНІЧНИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОСУ З ВОДИ МОРСЬКОЇ СТЕРИЛЬНОЇ спрей 100 мл, №1 - Харків (304208) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
246,93 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (9)
282,04 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
285,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
283,81 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (1)
285,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Валентинівська, 21
Всього: упаковка (1)
284,22 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, бульв. Жасминовий, 9
Всього: упаковка (1)
309,60 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321
Всього: упаковка (1)
283,14 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Валентинівська, 31
Всього: упаковка (1)
283,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Всього: упаковка (1)
286,03 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Ощєпкова, 1
Всього: упаковка (2)
285,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Валентинівська, 38-Б
Всього: упаковка (1)
285,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
Всього: упаковка (1)
270,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
284,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-А
Всього: упаковка (1)
284,51 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
286,58 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 35-В
Всього: упаковка (1)
295,38
Економія: -18,42 грн
276,96 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
278,50 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Покотилівка, вул. Сковороди, 51
Всього: упаковка (1)
282,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Люботин, вул. Слобожанська, 9/2
Всього: упаковка (2)
286,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Нова Водолага, пл. Кооперативна, 15
Всього: упаковка (1)
283,36 грн