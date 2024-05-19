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БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ 3004k, розмір 1 сірий хустинка, дитяча, №1 - Харків (486018) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (1)
259,99
Економія: -27,97 грн
232,02 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
210,00 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рожище, вул. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
214,88 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стара Вижівка, пл. Миру, 1-В
Всього: упаковка (1)
197,31 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Луцька, 2
Всього: упаковка (1)
214,88 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом