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БАНДАЖ-ПІДТРИМУВАЧ РУКИ 3004, розмір 1 чорний хусточка, №1 - Харків (476165) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
471,68 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
471,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
471,72 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
471,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
471,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
472,73 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
474,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
475,53 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Всього: упаковка (2)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: упаковка (1)
476,45 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
473,43 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-А
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -111,80 грн
341,20 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
477,06 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 8
Всього: упаковка (1)
532,00
Економія: -190,80 грн
341,20 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Амосова, 27
Всього: упаковка (3)
474,31 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 266
Всього: упаковка (1)
471,93 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 44
Всього: упаковка (1)
473,40 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 61
Всього: упаковка (1)
475,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, пл. Привокзальна, 2
Всього: упаковка (1)
453,00 грн