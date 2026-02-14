Одеса
Лейкопластир Leofix (Leofix)

Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Європейська, 48
0.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
171,80 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 15 см х 10 м №1
Намафарм
589,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 15 см х 10 м №1
Намафарм
673,00
Економія при броні: -200,90 грн
472,10 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
210,00 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 10 см х 10 м №1
Намафарм
377,80 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
1.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
174,70 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 10 см х 10 м №1
Намафарм
364,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
244,30
Економія при броні: -72,90 грн
171,40 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
171,80 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
224,00 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 10 см х 10 м №1
Намафарм
378,10 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
293,80 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
1.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 10 см х 10 м №1
Намафарм
389,00 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
2.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
182,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
2.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
144,50
Економія при броні: -19,10 грн
125,40 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
244,30
Економія при броні: -72,90 грн
171,40 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 15 см х 10 м №1
Намафарм
673,00
Економія при броні: -200,90 грн
472,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Праведників миру, 23
3.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 15 см х 10 м №1
Намафарм
1192,55
Економія при броні: -58,25 грн
1134,30 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
4.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
294,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
244,30
Економія при броні: -72,90 грн
171,40 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 1/1
4.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 10 см х 10 м №1
Намафарм
379,30 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
4.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
207,90 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
4.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
136,70 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
206,60 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 15 см х 10 м №1
Намафарм
567,70 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
4.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
171,80 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
4.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
202,60 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 10 см х 10 м №1
Намафарм
372,10 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
4.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
149,70 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
242,50 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
4.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
135,80 грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
218,40 грн
