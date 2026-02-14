Одеса
Лейкопластир Leofix (Leofix)
Лейкопластир Leofix (Leofix)
Одеса
(адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Європейська, 48
0.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
171,80
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 15 см х 10 м №1
Намафарм
589,60
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 15 см х 10 м №1
Намафарм
673,00
Економія при броні:
-200,90 грн
472,10
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
210,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 10 см х 10 м №1
Намафарм
377,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
1.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
174,70
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 10 см х 10 м №1
Намафарм
364,90
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
244,30
Економія при броні:
-72,90 грн
171,40
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
171,80
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
224,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 10 см х 10 м №1
Намафарм
378,10
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
293,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
1.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 10 см х 10 м №1
Намафарм
389,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
2.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
182,00
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
2.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
144,50
Економія при броні:
-19,10 грн
125,40
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
244,30
Економія при броні:
-72,90 грн
171,40
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 15 см х 10 м №1
Намафарм
673,00
Економія при броні:
-200,90 грн
472,10
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Праведників миру, 23
3.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 15 см х 10 м №1
Намафарм
1192,55
Економія при броні:
-58,25 грн
1134,30
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
4.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
294,10
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
244,30
Економія при броні:
-72,90 грн
171,40
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 1/1
4.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 10 см х 10 м №1
Намафарм
379,30
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
4.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
207,90
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
4.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
136,70
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
206,60
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 15 см х 10 м №1
Намафарм
567,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
4.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
171,80
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
4.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
202,60
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 10 см х 10 м №1
Намафарм
372,10
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
4.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
149,70
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
242,50
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
4.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
135,80
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
218,40
грн
Забронювати
