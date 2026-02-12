Львів
Лейкопластир Leofix (Leofix)
Лейкопластир Leofix (Leofix)
Львів
(адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
144,50
Економія при броні:
-43,10 грн
101,40
грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
0.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 15 см х 10 м №1
Намафарм
674,20
Економія при броні:
-202,10 грн
472,10
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 15 см х 10 м №1
Намафарм
674,20
Економія при броні:
-202,10 грн
472,10
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
3.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
264,80
Економія при броні:
-93,40 грн
171,40
грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Дністерська, 1-А
3.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
263,70
Економія при броні:
-92,30 грн
171,40
грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 71-Б
4.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
144,50
Економія при броні:
-43,10 грн
101,40
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
192,18
Економія при броні:
-11,19 грн
180,99
грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 107
5.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 10 см х 10 м №1
Намафарм
431,00
грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Величковського, 1-Б
7.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
263,70
Економія при броні:
-92,30 грн
171,40
грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Винники, вул. Винна Гора, 5
8.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
263,70
Економія при броні:
-83,00 грн
180,70
грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Жовква, вул. Львівська, 22
24.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
263,70
Економія при броні:
-83,00 грн
180,70
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жидачів, вул. Шашкевича, 36
51.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
144,50
Економія при броні:
-37,70 грн
106,80
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жидачів, вул. Грушевського Михайла, 33
51.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
144,50
Економія при броні:
-37,70 грн
106,80
грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
62.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 15 см х 10 м №1
Намафарм
692,70
грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28-А
63.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 15 см х 10 м №1
Намафарм
692,70
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рогатин, вул. Франка Івана, 1
63.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 15 см х 10 м №1
Намафарм
692,70
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30
63.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
144,50
Економія при броні:
-37,70 грн
106,80
грн
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 15 см х 10 м №1
Намафарм
692,70
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 10/6
65.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
263,70
Економія при броні:
-83,00 грн
180,70
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 23
72.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
263,70
Економія при броні:
-83,00 грн
180,70
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52-А
78.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 15 см х 10 м №1
Намафарм
692,70
грн
