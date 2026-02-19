Дніпро
Лейкопластир Leofix (Leofix)
Лейкопластир Leofix (Leofix)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
0.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
195,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
275,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
2.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 15 см х 10 м №1
Намафарм
655,30
Економія при броні:
-5,30 грн
650,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
3.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
275,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
5.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
195,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121-М
6.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
283,40
Економія при броні:
-14,85 грн
268,55
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
7.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
195,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
275,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 15 см х 10 м №1
Намафарм
655,30
Економія при броні:
-5,30 грн
650,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 35
8.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
195,00
грн
Забронювати
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
9.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
275,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
27.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 15 см х 10 м №1
Намафарм
1215,58
Економія при броні:
-81,28 грн
1134,30
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
65.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 10 см х 10 м №1
Намафарм
808,65
Економія при броні:
-42,50 грн
766,15
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
71.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
275,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
73.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 10 см х 10 м №1
Намафарм
806,81
Економія при броні:
-40,66 грн
766,15
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Сахновщина, вул. Центральна, 8
97.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
275,00
грн
Забронювати
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 15 см х 10 м №1
Намафарм
673,00
Економія при броні:
-23,00 грн
650,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шахтарське, вул. Стуса Василя, 13
101.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
266,32
Економія при броні:
-15,52 грн
250,80
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Петропавлівка, вул. Соборна, 17
102.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
275,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 24/1
102.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 2,5 см х 10 м №1
Намафарм
273,53
Економія при броні:
-14,53 грн
259,00
грн
Забронювати
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лозова, вул. Павлоградська, 55
104.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 15 см х 10 м №1
Намафарм
673,00
Економія при броні:
-23,00 грн
650,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 8
104.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
275,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лозова, вул. Соборна, 7
104.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
275,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Берестин, вул. Шиндлера, 91
105.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEOFIX 5 см х 10 м №1
Намафарм
275,00
грн
Забронювати
