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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu (MPS) розчин флакон 360 мл з контейнером для лінз, №1 - Запоріжжя (230074) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
505,00
Економія: -106,93 грн
398,07 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Соборності, 6
Всього: упаковка (1)
487,00
Економія: -104,37 грн
382,63 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (2)
492,50
Економія: -94,43 грн
398,07 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
505,00
Економія: -106,93 грн
398,07 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
466,50
Економія: -100,21 грн
366,29 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 55
Всього: упаковка (1)
466,50
Економія: -100,21 грн
366,29 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
466,50
Економія: -100,21 грн
366,29 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
484,50
Економія: -104,08 грн
380,42 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
Всього: упаковка (1)
466,50
Економія: -100,21 грн
366,29 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом