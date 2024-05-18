Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, шосе Харківське, 144-В Всього: упаковка (1) 505,00 Економія: -106,93 грн 398,07 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, просп. Соборності, 6 Всього: упаковка (1) 487,00 Економія: -104,37 грн 382,63 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Графік роботи Київ, вул. Краківська, 13 Всього: упаковка (2) 492,50 Економія: -94,43 грн 398,07 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Лаврська, 8 Всього: упаковка (1) 466,50 Економія: -100,21 грн 366,29 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1 Всього: упаковка (1) 505,00 Економія: -106,93 грн 398,07 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Володимирська, 51/53 Всього: упаковка (1) 466,50 Економія: -100,21 грн 366,29 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Київ, вул. Січових Стрільців, 10 Всього: упаковка (1) 484,50 Економія: -104,08 грн 380,42 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Васильківська, 55 Всього: упаковка (1) 466,50 Економія: -100,21 грн 366,29 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Графік роботи Київ, вул. Гната Юри, 7-А Всього: упаковка (1) 466,50 Економія: -100,21 грн 366,29 грн Забронювати