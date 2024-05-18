Аптека Детальніше Зачинено Графік роботи Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А Всього: упаковка (1) 331,50 грн

Аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б Всього: упаковка (1) 374,00 грн

В інших містах:

Фармація Детальніше Зачинено Графік роботи Київ, вул. Бориспільська, 34 Всього: упаковка (1) 451,70 Економія: -97,00 грн 354,70 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, шосе Харківське, 144-В Всього: упаковка (2) 450,00 Економія: -111,54 грн 338,46 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Графік роботи Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18 Всього: упаковка (1) 444,20 Економія: -112,57 грн 331,63 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, просп. Соборності, 6 Всього: упаковка (1) 337,40 Економія: -12,27 грн 325,13 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А Всього: упаковка (1) 339,14 Економія: -12,33 грн 326,81 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, просп. Науки, 4 Всього: упаковка (1) 425,00 Економія: -105,85 грн 319,15 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 10:00 Графік роботи Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42 Всього: упаковка (1) 451,20 Економія: -114,41 грн 336,79 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Васильківська, 55 Всього: упаковка (2) 448,70 Економія: -96,39 грн 352,31 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А Всього: упаковка (1) 442,30 Економія: -112,13 грн 330,17 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, просп. Берестейський, 104 Всього: упаковка (1) 436,40 Економія: -93,75 грн 342,65 грн Забронювати