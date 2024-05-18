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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu (MPS) розчин флакон 360 мл, №1 - Харків (108776) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (58)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
415,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
462,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (58)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
415,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2)
462,31 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
440,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (58)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
415,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (58)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
415,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
462,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
460,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
463,26 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (58)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
415,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
461,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
462,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
441,95 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
462,94 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
477,99
Економія: -68,28 грн
409,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (1)
461,78 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (1)
461,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
439,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (58)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
415,70 грн