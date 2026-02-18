Харків
Ланцет Medlance plus universal (Lancet Medlance plus universal)
Харків
(адресу не вказано)
Доступно в 44 аптеках у Харків
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
0.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS UNIVERSAL голка 21G №200
HTL-Strefa
1632,60
грн
Забрати 19.02 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS UNIVERSAL голка 21G №200
HTL-Strefa
1632,60
грн
Забрати 19.02 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
1.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS UNIVERSAL голка 21G №200
HTL-Strefa
1632,60
грн
Забрати 19.02 після 18:00
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS UNIVERSAL голка 21G №200
HTL-Strefa
1480,00
Економія при броні:
-55,00 грн
1425,00
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Незалежності, 13
1.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS UNIVERSAL голка 21G №200
HTL-Strefa
1540,00
Економія при броні:
-115,00 грн
1425,00
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS UNIVERSAL голка 21G №200
HTL-Strefa
1480,00
Економія при броні:
-55,00 грн
1425,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
2.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS UNIVERSAL голка 21G №200
HTL-Strefa
1632,60
грн
Забрати 19.02 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS UNIVERSAL голка 21G №200
HTL-Strefa
1632,60
грн
Забрати 19.02 після 18:00
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
2.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS UNIVERSAL голка 21G №200
HTL-Strefa
1440,00
Економія при броні:
-110,00 грн
1330,00
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Космічна, 25
2.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS UNIVERSAL голка 21G №200
HTL-Strefa
1460,00
Економія при броні:
-35,00 грн
1425,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
3.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS UNIVERSAL голка 21G №200
HTL-Strefa
1632,60
грн
Забрати 19.02 після 19:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
3.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS UNIVERSAL голка 21G №200
HTL-Strefa
1612,26
Економія при броні:
-99,86 грн
1512,40
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
3.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS UNIVERSAL голка 21G №200
HTL-Strefa
1632,60
грн
Забрати 19.02 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
3.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS UNIVERSAL голка 21G №200
HTL-Strefa
1632,60
грн
Забрати 19.02 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
3.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS UNIVERSAL голка 21G №200
HTL-Strefa
1632,60
грн
Забрати 19.02 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
3.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS UNIVERSAL голка 21G №200
HTL-Strefa
1333,03
Економія при броні:
-79,43 грн
1253,60
грн
Забронювати
Аптека ваш консультант
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
4.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS UNIVERSAL голка 21G №200
HTL-Strefa
1400,00
Економія при броні:
-70,00 грн
1330,00
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Електромеханічний, 1
5.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS UNIVERSAL голка 21G №200
HTL-Strefa
1540,00
Економія при броні:
-115,00 грн
1425,00
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 8/1
5.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS UNIVERSAL голка 21G №200
HTL-Strefa
1460,00
Економія при броні:
-35,00 грн
1425,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Слави, 3-А
5.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS UNIVERSAL голка 21G №200
HTL-Strefa
1632,60
грн
Забрати 20.02 після 12:00
