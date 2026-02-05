Київ
Ланцет Дроплет (Lancet Droplet)
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Київ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
178,20
грн
Забрати 07.02 після 18:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 07.02 після 18:00
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
224,00
Економія при броні:
-63,19 грн
160,81
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
178,20
грн
Забрати 06.02 після 17:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 06.02 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
178,20
грн
Забрати 06.02 після 14:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 06.02 після 14:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
178,20
грн
Забрати 06.02 після 16:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 06.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
178,20
грн
Забрати 07.02 після 18:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 07.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
178,20
грн
Забрати 06.02 після 17:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 06.02 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
178,20
грн
Забрати 06.02 після 17:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 06.02 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
178,20
грн
Забрати 06.02 після 16:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 06.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 108
3.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
178,20
грн
Забрати 06.02 після 19:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 06.02 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
178,20
грн
Забрати 06.02 після 16:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 06.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 26-А
3.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
178,20
грн
Забрати 06.02 після 18:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 06.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Міхновського Миколи / Підвисоцького Професора, 26/1
4.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
178,20
грн
Забрати 06.02 після 17:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 06.02 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
178,20
грн
Забрати 06.02 після 18:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 06.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 10
4.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
178,20
грн
Забрати 06.02 після 18:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 06.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
5.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
178,20
грн
Забрати 06.02 після 18:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 06.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
5.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
178,20
грн
Забрати 06.02 після 14:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 06.02 після 14:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
5.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
178,20
грн
Забрати 06.02 після 18:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 06.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
5.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
178,20
грн
Забрати 06.02 після 18:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 06.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
5.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
178,20
грн
Забрати 06.02 після 17:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 06.02 після 17:00
