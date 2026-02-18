Харків
Про товар
Ціни
Ланцет Дроплет (Lancet Droplet)
Ланцет Дроплет (Lancet Droplet)
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 32 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
0.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
219,00
грн
Забрати 20.02 після 18:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 20.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
219,00
грн
Забрати 21.02 після 12:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 21.02 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
1.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
219,00
грн
Забрати 20.02 після 18:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 20.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
2.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
219,00
грн
Забрати 21.02 після 12:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 21.02 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
219,00
грн
Забрати 20.02 після 18:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 20.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
3.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
219,00
грн
Забрати 20.02 після 20:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 20.02 після 20:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
3.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
219,00
грн
Забрати 20.02 після 19:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 20.02 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
3.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
219,00
грн
Забрати 20.02 після 20:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 20.02 після 20:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
3.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
219,00
грн
Забрати 20.02 після 19:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 20.02 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
3.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
219,00
грн
Забрати 20.02 після 18:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 20.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Слави, 3-А
5.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
219,00
грн
Забрати 21.02 після 12:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 21.02 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Золочівська, 19
5.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
219,00
грн
Забрати 21.02 після 12:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 21.02 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Силікатна, 10
5.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
219,00
грн
Забрати 21.02 після 12:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 21.02 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
6.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
219,00
грн
Забрати 20.02 після 18:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 20.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
6.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
219,00
грн
Забрати 21.02 після 12:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 21.02 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 49/8
7.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
219,00
грн
Забрати 20.02 після 18:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 20.02 після 18:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
7.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
219,00
грн
Забрати 20.02 після 19:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 20.02 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
7.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
219,00
грн
Забрати 20.02 після 16:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 20.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 52
7.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
219,00
грн
Забрати 20.02 після 19:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 20.02 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
7.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №100
HTL-Strefa
219,00
грн
Забрати 20.02 після 18:00
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) ДЛЯ ПРОКОЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ DROPLET® G28 №200
HTL-Strefa
322,80
грн
Забрати 20.02 після 18:00
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню