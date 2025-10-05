Київ
Корсет д/шиї шина Шанца (Corset for neck)
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
354,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
412,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
461,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
405,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
412,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
461,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
354,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
412,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
354,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
405,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
412,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
354,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
412,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
461,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
8.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
412,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
461,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
354,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
412,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
461,00
грн
Забронювати
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
56.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
412,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
66.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
433,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
465,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
465,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
71.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
351,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
458,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
81.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
433,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
465,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
465,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
131.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
351,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
385,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
139.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
385,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Широке, вул. Соборна, 92
143.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
458,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
150.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
333,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
351,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
385,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
209.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
386,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
227.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
385,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
394,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
386,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
394,00
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
249.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
429,66
грн
Забронювати
Показати більше
