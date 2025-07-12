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Корсет д/шиї шина Шанца (Corset for neck)
Корсет д/шиї шина Шанца (Corset for neck)
Одеса
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
230.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
333,00
Економія при броні:
-1,00 грн
332,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
351,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
397,00
Економія при броні:
-1,00 грн
396,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Широке, вул. Соборна, 92
236.3 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
454,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
252.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
397,00
Економія при броні:
-1,00 грн
396,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
386,00
Економія при броні:
-1,00 грн
385,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
394,00
Економія при броні:
-1,00 грн
393,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
414,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
254.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
394,00
Економія при броні:
-1,00 грн
393,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
414,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
333,00
Економія при броні:
-1,00 грн
332,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
351,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
454,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
258.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
351,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
397,00
Економія при броні:
-1,00 грн
396,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
286.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
433,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
465,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
465,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
288.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
386,00
Економія при броні:
-1,00 грн
385,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
305.3 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
433,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
465,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
465,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
364.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
443,00
Економія при броні:
-48,00 грн
395,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
354,00
Економія при броні:
-1,00 грн
353,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
443,00
Економія при броні:
-48,00 грн
395,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
449,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
367.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
354,00
Економія при броні:
-1,00 грн
353,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
443,00
Економія при броні:
-48,00 грн
395,00
грн
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Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
367.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
354,00
Економія при броні:
-1,00 грн
353,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
368.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
407,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
354,00
Економія при броні:
-1,00 грн
353,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
443,00
Економія при броні:
-48,00 грн
395,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
449,00
Економія при броні:
-1,00 грн
448,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
354,00
Економія при броні:
-1,00 грн
353,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
443,00
Економія при броні:
-48,00 грн
395,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
449,00
Економія при броні:
-1,00 грн
448,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
371.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
354,00
Економія при броні:
-1,00 грн
353,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
443,00
Економія при броні:
-48,00 грн
395,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
449,00
Економія при броні:
-1,00 грн
448,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
372.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
443,00
Економія при броні:
-48,00 грн
395,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
449,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
374.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
413,00
Економія при броні:
-1,00 грн
412,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
443,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
443,00
грн
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