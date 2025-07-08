Корсет д/шиї шина Шанца (Corset for neck)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Київ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
423,00
Економія при броні: -1,00 грн
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
423,00
Економія при броні: -1,00 грн
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
423,00
Економія при броні: -1,00 грн
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
В містах поряд
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
20.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
423,00
Економія при броні: -1,00 грн
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
169.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миргород, вул. Гоголя, 139-В
226.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
246.3 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
386,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
386,00
Економія при броні: -1,00 грн
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
394,00
Економія при броні: -1,00 грн
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
249.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
394,00
Економія при броні: -1,00 грн
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сарни, вул. Європейська, 33/2
290.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
347.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
397,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
348.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
333,00
Економія при броні: -1,00 грн
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
352.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
397,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
357.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
413,00
Економія при броні: -1,00 грн
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
362.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
413,00
Економія при броні: -1,00 грн
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
362.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
333,00
Економія при броні: -1,00 грн
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
397,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Широке, вул. Соборна, 92
366.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
427.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
436.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
396,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
436.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
354,00
Економія при броні: -1,00 грн
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
396,00
Економія при броні: -1,00 грн
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП