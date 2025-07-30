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Корсет д/шиї шина Шанца (Corset for neck)
Корсет д/шиї шина Шанца (Corset for neck)
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
413,00
Економія при броні:
-1,00 грн
412,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
443,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
443,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
354,00
Економія при броні:
-1,00 грн
353,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
403,00
Економія при броні:
-8,00 грн
395,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
449,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
65.3 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
403,00
Економія при броні:
-8,00 грн
395,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
65.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
403,00
Економія при броні:
-8,00 грн
395,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
449,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
67.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
354,00
Економія при броні:
-1,00 грн
353,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
403,00
Економія при броні:
-8,00 грн
395,00
грн
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Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
69.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
354,00
Економія при броні:
-1,00 грн
353,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
69.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
407,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
354,00
Економія при броні:
-1,00 грн
353,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
403,00
Економія при броні:
-8,00 грн
395,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
449,00
Економія при броні:
-1,00 грн
448,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
354,00
Економія при броні:
-1,00 грн
353,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
403,00
Економія при броні:
-8,00 грн
395,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
449,00
Економія при броні:
-1,00 грн
448,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
354,00
Економія при броні:
-1,00 грн
353,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
403,00
Економія при броні:
-8,00 грн
395,00
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
449,00
Економія при броні:
-1,00 грн
448,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
87.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
403,00
Економія при броні:
-8,00 грн
395,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
108.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
433,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
465,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
465,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
131.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
351,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
397,00
Економія при броні:
-1,00 грн
396,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
134.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
333,00
Економія при броні:
-1,00 грн
332,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
351,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
454,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
138.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
397,00
Економія при броні:
-1,00 грн
396,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Широке, вул. Соборна, 92
152.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
454,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
159.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
333,00
Економія при броні:
-1,00 грн
332,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 4 №1
ТОРОС-ГРУП
351,00
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
397,00
Економія при броні:
-1,00 грн
396,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
172.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
386,00
Економія при броні:
-1,00 грн
385,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 139-В
193.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 2 №1
ТОРОС-ГРУП
209,87
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
194.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ШИНА ШАНЦА розмір 3 №1
ТОРОС-ГРУП
410,36
грн
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