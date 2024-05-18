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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ 56/154 силіконовий, №1 - Харків (345358) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Всього: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
153,35 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
Всього: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (1)
143,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: упаковка (1)
146,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
Всього: упаковка (1)
130,08 грн
В інших містах:
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Всього: упаковка (1)
146,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (1)
146,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
Всього: упаковка (1)
130,08 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Всього: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Всього: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Всього: упаковка (1)
123,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Полтава, вул. Європейська, 104
Всього: упаковка (2)
139,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (1)
139,41 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (2)
139,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (2)
139,41 грн