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АСПІРАТОР ДЛЯ НОСУ PK 082, №1 - Харків (116688) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
102,56
Економія: -13,26 грн
89,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
105,84
Економія: -16,64 грн
89,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (1)
100,38
Економія: -8,94 грн
91,44 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Всього: упаковка (1)
110,59
Економія: -20,69 грн
89,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
104,98
Економія: -12,37 грн
92,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
Всього: упаковка (1)
104,60
Економія: -14,88 грн
89,72 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 100
Всього: упаковка (1)
96,09
Економія: -7,82 грн
88,27 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Всього: упаковка (1)
100,69
Економія: -9,39 грн
91,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Нижньовоскресенська, 1
Всього: упаковка (1)
102,49
Економія: -11,48 грн
91,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Центральна, 75/2
Всього: упаковка (1)
88,95
Економія: -6,55 грн
82,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, перех. Сучкова / Гетьманська, 13/30
Всього: упаковка (1)
97,96
Економія: -8,85 грн
89,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
Всього: упаковка (1)
98,03
Економія: -9,96 грн
88,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (1)
100,94
Економія: -11,45 грн
89,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
95,95
Економія: -6,95 грн
89,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (1)
106,51
Економія: -13,81 грн
92,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Дніпро, вул. Калинова, 53-К
Всього: упаковка (1)
109,49
Економія: -17,39 грн
92,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
83,01
Економія: -2,55 грн
80,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 114
Всього: упаковка (1)
99,45
Економія: -10,91 грн
88,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Всього: упаковка (1)
94,09
Економія: -4,22 грн
89,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
95,66
Економія: -6,52 грн
89,14 грн